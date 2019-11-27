أسوان يخطف نقطة من بيراميدز بتعادل مثير 2 / 2 بالدوري المصري الممتاز.. صور...

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا بيراميدز ضد أسوان في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

نجح فريق أسوان في مفاجأة بيراميدز بأدائه الرجولي وسط تحديات غياب عبد الله السعيد نجم الفريق المصاب في القدم اليمنى حيث استطاع الفريق الجنوبي في العودة للمباراة مجدداً.

وانتهت المباراة بهدفين لكل منهما ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة في واحدة من مفاجآت الجولة الحالية للبطولة المحلية الشهر.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من مهدى سليمان، عمر جابر، محمد حمدى، وليفرد كانون، نبيل دونجا، ايرك تراورى، محمد فاروق، اسلام عيسى، جون انطوى، على جبر، رجب بكار.

فيما أعلن مجدى عبد العاطى تشكيل أسوان والذى ضم كلاً من مسعد عوض، طارق أبو العز، إبراهيم القاضى، محمد جابر، محمود نعيم، عبد الرحمن جمعة، هيثم الفيل، أحمد الصغيرى، حسن الننى، أحمد عبد الظاهر، أوميد أوكرى.

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أحرز الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك أسوان بالدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم أحرز أوميد أوكرى هدف التعادل لأسوان فى الدقيقة 43، ولم يمر سوى دقيقة واحدة ونجح محمد فاروق فى إعادة التقدم لبيراميدز وأحرز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 44 قبل أن يعود أوكري مجدداً ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

شهدت المباراة تفوق فريق بيراميدز في مجمل أحداث اللقاء الا أن المنافس تعامل مع المواقف بقدرة غير عادية حيث استطاع ديسابر أن يسيطر على مجريات المباراة دون خطورة بالرغم من الاعتماد على قدرات مهاجميه سواء الأساسيين أو الاحتياط.