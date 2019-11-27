شكرا لقرائتكم النجم الساحلى يكرم رمضان صبحى بعد تتويج الأولمبى ببطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كرم نادى النجم الساحلى التونسي، رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى وقائد المنتخب الأولمبى بعد قيادته المنتخب للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وجاءت خطوة التكريم ترسيخا للعلاقات القوية التى تجمع النادى الأهلى بنظيره النجم الساحلى التونسى وتدعيما للعلاقات الطيبة التى تجمع جماهير الناديين.

وأعرب سفيان الوردى عضو الهيئة فى نادى النجم الساحلى التونسى، عن سعادته بتكريم ناديه لرمضان صبحي، مضيفا تربطنا علاقة طيبة وقوية مع النادى الأهلى الشقيق، ومن ثم جاءت فكرة تكريم نجمه رمضان صبحى والتأكيد على أصالة العلاقة مع النادى الأهلى ومسؤوليه".

وأوضح أن الرياضة يجب أن تكون تحت شعار الأخلاق أولا، ومن ثم بدأنا إطلاق مبادرة تكريم منافسينا قبل تكريم لاعبينا من أجل خلق روح رياضية عالية تبقى شعار المراحل القادمة.

وشدد عضو الهيئة فى نادى النجم الساحلى، على أن ناديه حريص على مساندة الأهلى منذ الوصول إلى العاصمة التونسية، مؤكدًا على ثقته الشديدة فى أن يلقى ناديه معاملة طيبة مماثلة فى لقاء العودة فى مصر.

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وأضاف أن النجم الساحلى التونسى يتعامل باحترافية شديدة مع الجميع ويكن كل تقدير واحترام للنادى الأهلى ومسؤوليه وجماهيره العريقة.