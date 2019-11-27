الزمالك يخوض تدريباته في اديس ابابا استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي...

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ويبعد الملعب 10 دقائق فقط عن فندق الإقامة بإثيوبيا حيث وصلت البعثة صباح اليوم، وخلد الجميع للنوم للحصول على قسط من الراحة قبل مران اليوم.
وعقد ميتشو جلسه مع اللاعبين قبل بدايه المران تحدث فيها عن أهمية لقاء مازيمبي في الكونغو واغلاق ملف لقاء انبي تماما، مؤكدً أن لديه ثقه كبيره في اللاعبين وأنهم قادرون على مصالحه الجماهير وتحقيق نتيجه ايجابيه أمام بطل الكونغو.
وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران الفريق، حيث تدربت الأولى تحت إشراف عصام مرعي مدرب الفريق والثانية تحت إشراف أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد للتدريب على لعب الكرة من لمسة واحدة.
وقاد دوشان المدرب العام لفريق الكرة تدريبات الاحماء للاعبين لمدة عشر دقائق بالجري فى دائرة كبيرة فى وسط الملعب، وأدى طارق حامد تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، فيما اكتفى عمر السعيد وأحمد سيد زيزو بخوض مران خفيف بالجري حول الملعب بسبب الإجهاد الذي يعانيان منه عقب مشاركتها فى لقاء إنبى الأخير بالدورى .
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