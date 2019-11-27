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انبي ينظم احتفاليه لمدافع الفريق أسامة جلال...

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جدة - عمرو شويل نظم نادي انبي احتفالية، للاعبه أسامة جلال مدافع الفريق والمنتخب الأولمبي بحضور المهندس اشرف بهاء رئيس مجلس إدارة شركة إنبي وزكريا السيد رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس إدارة النادي البترولي.

 

حضر الاحتفالية جهاز الفريق وجميع اللاعبين وفي كلمه مقتضبه لرئيس شركة إنبي أوضح إن مساهمة اسامه جلال مع المنتخب الاوليمي اسعدت الجميع وانه سيداوم علي متابعة الفريق، بينما هنأ  رئيس النادي لاعبي الفريق بالفوز علي الزمالك  في الدوري و طالبهم بأهمية تحسين نتائج الفريق و بذل المزيد من الجهد.

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وكان أسامة جلال قد شارك مع المنتخب الأولمبي في التتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة.

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