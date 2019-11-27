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شكرا لقرائتكم انبي ينظم احتفاليه لمدافع الفريق أسامة جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حضر الاحتفالية جهاز الفريق وجميع اللاعبين وفي كلمه مقتضبه لرئيس شركة إنبي أوضح إن مساهمة اسامه جلال مع المنتخب الاوليمي اسعدت الجميع وانه سيداوم علي متابعة الفريق، بينما هنأ رئيس النادي لاعبي الفريق بالفوز علي الزمالك في الدوري و طالبهم بأهمية تحسين نتائج الفريق و بذل المزيد من الجهد.
وكان أسامة جلال قد شارك مع المنتخب الأولمبي في التتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة.
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