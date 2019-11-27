شكرا لقرائتكم هانى سعيد يظهر للمرة الأولى على دكة بيراميدز أمام أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواجد هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز، للمرة الأولى فى ملعب الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، على هامش مباراة أسوان التى تجمعهما حاليًا، وذلك مع بداية مهمته كمدير رياضى للنادى بعد اعتزاله مؤخرا.
وكان نادى بيراميدز أعلن تعيين هانى سعيد مديرا رياضيا بعد إعلانه الاعتزال مؤخرا وبدأ فى ممارسة مهام عمله، وتواجد فى مباراة أسوان بالدورى من مقصورة ملعب الدفاع.
وجلس هانى سعيد بالمقصورة إلى جوار عبد العزيز عبد الشافى زيزو المستشار الفنى للنادى والمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي.
وتبادل المدير الرياضى الحديث مع الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى لفريق الكرة قبل انطلاق المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر هانى سعيد يظهر للمرة الأولى على دكة بيراميدز أمام أسوان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.