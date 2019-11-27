شكرا لقرائتكم هانى سعيد يظهر للمرة الأولى على دكة بيراميدز أمام أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز، للمرة الأولى فى ملعب الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، على هامش مباراة أسوان التى تجمعهما حاليًا، وذلك مع بداية مهمته كمدير رياضى للنادى بعد اعتزاله مؤخرا.

وكان نادى بيراميدز أعلن تعيين هانى سعيد مديرا رياضيا بعد إعلانه الاعتزال مؤخرا وبدأ فى ممارسة مهام عمله، وتواجد فى مباراة أسوان بالدورى من مقصورة ملعب الدفاع.

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وجلس هانى سعيد بالمقصورة إلى جوار عبد العزيز عبد الشافى زيزو المستشار الفنى للنادى والمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي.

وتبادل المدير الرياضى الحديث مع الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى لفريق الكرة قبل انطلاق المباراة.