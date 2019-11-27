شكرا لقرائتكم فحوصات طبية لـ"دي ماريا" بعد استبعاده من رحلة المصري إلى موريتانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع عبد الناصر دي ماريا لاعب المصري مساء اليوم لعدد من الفحوصات الطبية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الودية ضد الرباط.

وتعرض دي ماريا للإصابة خلال المباراة الودية أمام الرباط وكانت عبارة عن كدمة قوية في الركبة.

وتسببت إصابة دي ماريا في استبعاده من قائمة الفريق البورسعيدي التي سافرت إلى موريتانيا صباح اليوم استعدادًا لمباراة المصري ونواذيبو بطل موريتانيا في الكونفيدرالية.