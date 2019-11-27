مباراة بيراميدز وأسوان اليوم فى الدوري المصري الممتاز...

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جدة - عمرو شويل مباراة بيراميدز و اسوان اليوم 27-11-2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020 يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره اسوان ، في المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم علي "إستأد الدفاع الجوي" ، ضمن إطار منافسات الاسبوع السادس من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020. مباراة بيراميدز و اسوان اليوم 27-11-2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020 بيراميدز ضد اسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ، وتذاع المباراة حصريا فور إنطلاقها علي قناة "، معلقاً علي المباراة "محمد الكواليني،Time Sports" "، معلقا علي المباراة On Sport HD" "ايمن الكاشف". Advertisements

مباراة بيراميدز و اسوان اليوم 27-11-2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020 بيراميدز ضد اسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز، ي بيراميدز في تحقيق الفوز علي نظيره اسوان لتصدر الدوري بينما اسوان يسعي للفوز للهروب من دائرة الهبوط و الدخول في المنطقة المطمئنة.

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