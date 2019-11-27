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جدة - عمرو شويل جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء 27-11-2019 جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز شهد تعديلات طفيفة بعدما أقيمت اليوم الأربعاء مباراتين في الدوري المصري الممتاز، جاءت الأولى بين نادي طنطا وسموحة وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما، وجاءت نتيجة المباراة الثانية بين أسوان وبيراميدز 2/2 أيضا، حيث اقتحم أوميد أوكري مهاجم أسوان قائمة الخمسة الأوائل بعدما أحرز هدفي اسوان أمام بيراميدز . Advertisements جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز شهد تربع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز على قمة الهدافين برصيد 5 أهداف رغم عدم مشاركته فى مباراة أسوان للإصابة، ويليه وليد سليمان نجم الأهلي برصيد 4 أهداف بالتساوى مع كلا من عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود وحسام حسن من سموحة وأوميد أوكري من أسوان . وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباراتي اليوم الأربعاء كالتالي:

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

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