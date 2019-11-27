ريال مدريد يؤكد أن اصابة هازارد ليست خطرة









اسماء السيد - أكد نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم الاربعاء أن الاصابة التي لحقت بمهاجمه البلجيكي إدين هازار ليست خطيرة وانه يعاني من كدمة خارجية على كاحل قدمه اليمنى بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها، عقب تعرضه لاصابة ضد باريس سان جرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وأعلن النادي المدريدي في بيان أنه "بعد الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب إدين هازار من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص كدمة خارجية على كاحل قدمه اليمنى. نحن في انتظار تطور اصابته"، من دون أن يحدد مدة غياب الدولي البلجيكي عن الملاعب.

واستبعد بيان الريال امكانية تعرض لاعبه لكسر،وهو ما تخوف منه في البداية.

وتأتي اصابة هازار قبل ثلاثة اسابيع من المواجهة المرتقبة لفريقه ضد غريمه التقليدي برشلونة محليا ما يرسم علامة استفهام حول مشاركته في الكلاسيكو.

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وتعرض هازار للاصابة في الدقيقة 68 خلال تدخل خشن من مواطنه توما مونييه وخضع للعلاج خارج الملعب من دون ان يتمكن من اكمال المباراة.

وقال مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة "انها اكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل الا يكون حادا. هذا كل ما استطيع قوله في الوقت الحالي".

وضمن ريال مدريد تأهله الى الدور الثاني حتى قبل ان يخوض مباراته ضد سان جرمان التي انتهت بتعادلهما 2-2، وذلك بعد تعادل غلطة سراي التركي مع كلوب بروج البلجيكي 1-1 في مباراة اقيمت في وقت مبكر.

يذكر ان مباراة الكلاسيكو ستقام في 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل على ملعب كامب نو في برشلونة، بعدما تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقررا في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم على خلفية التوتر الناجم في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.