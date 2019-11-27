بطل العالم أوجييه ينضم إلى تويوتا في عام 2020









اسماء السيد - انضم بطل العالم للراليات ست مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه إلى فريق تويوتا غازو رايسينغ للدفاع عن ألوانه في عام 2020، بحسب ما أعلن الصانع الياباني الاربعاء.

ويأتي قرار أوجييه (35 عاما) بالتعاقد مع تويوتا بعد أسبوع من اعلانه رحيله عن فريقه السابق سيتروين بعد انضمامه اليه مطلع العام الحالي، وذلك قبل عام من نهاية عقده الذي كان يمتد لعامين.

وسيحل أوجييه في تويوتا بدلا من الاستوني اوت تاناك الذي غادر بدوره صفوف الصانع الياباني للانتقال إلى الصانع الكوري الجنوبي هيونداي بعدما وضع حدا لاحتكار فرنسي على اللقب العالمي لمدة 15 عاما، بداية مع سيباستيان لوب بين عامي 2004 و2012 ومن ثم مع أوجييه بين 2013 و2018، علما أن تاناك توج باللقب هذا العام مع نهاية رالي كاتالونيا الاسباني حيث حلّ ثانيا خلف زميله الجديد في هيونداي البلجيكي تييري نوفيل.

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وسيزامل السائق الفرنسي مع ملاحه الوفي جوليان إنغراسيا في تويوتا الوافدين الجديدين الويلزي إلفين إيفانز القادم من فريق "أم - سبورت" والشاب الفنلندي كالي روفانبيرا (19 عاما) الفائز بلقب بطولة العالم للـ "دبليو آر سي2 برو" هذا العام على متن "شكودا"، علما أن بطل العالم السابق أربع مرات الفنلندي تومي ماكينن يشرف على الفريق.

ويأمل أوجييه في أن يتوج بطلا للعالم مع ثالث فريق مختلف في مسيرته ليسير على خطى الفنلنديين يوها كانكونن الفائز باللقب العالمي مع بيجو عام 1986، ولانسيا عامي 1987 و1991 وتويوتا عام 1993، وماكينن الفائز مع سوبارو عامي 1996 و1997 وميتسوبيشي (1998) وتويوتا (1999)، علما أن أوجييه سبق له أن أحرز اللقب ست مرات تواليا بداية مع فولكسفاكن (2013-2016) وثم "أم - سبورت" (2017-2018).

ولم يخفِ أوجييه امتعاضه من عدم قدرة فريقه السابق سيتروين الذي بدأ مسيرته معه، أن يؤمن له سيارة (سيتروين سي4 دبليو آر سي) قادرة على التنافس بمواجهة هيونداي وتويوتا، ما يفسر احتلاله للمركز الثالث في ترتيب السائقين خلف تاناك ونوفيل.

وأدى قرار أوجييه بالرحيل عن الصانع الفرنسي إلى إعلان الاخير رحيله عن بطولة العالم الراليات، فيما اشارت بعض المصادر أن هذا القرار مرتبط بعودة بيجو العلامة التجارية الثانية في مجموعة "بي أس ايه" إلى بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" بدءا من موسم 2022- 2023، بحسب ما اعلن الصانع الفرنسي في 13 من الشهر الحالي.