تعادل سلبي مثير بين عمان والبحرين في خليجي 24









اسماء السيد - تعادل منتخبا عمان حامل اللقب والبحرين سلبا الاربعاء في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين في كرة القدم المقامة في قطر والتي تضم ايضا السعودية والكويت.

وبرغم التعادل السلبي، الا ان المباراة خرجت قوية ومثيرة خصوصا في الشوط الثاني الذي شهد هجوما متبادلا من الجانبين وعددا كبيرا من الفرص الجيدة التي كانت كفيلة بانتصار اي منهما.

واخفق مهاجمو الطرفين في اقتناص الفرص السهلة التي سنحت لهم على مدار اللقاء، ولعب الحارسان دورا هاما ايضا في التعادل السلبي خصوصا العماني فايز الرشيدي حيث تصدى لاكثر من كرة خطرة، اذ تفوق المنتخب البحريني بشكل كبير وكان الاخطر والاقرب الى الشباك.

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وتدخلت العارضة لتمنع انتصار البحرين بعد ان تصدت لتسديدة محمد سعد الرميحي من كرة عرضية من اليسار وصلته داخل المنطقة وخطفها بيسراه في العارضة (79).

وتدخل الرشيدي ومنع البحرين ومحمد سعد الرميحي من الفوز، فمن كرة عرضية وصلت على رأس الرميحي أنقذها الرشيدي باطراف اصابعه (90+1).

ملخص المباراة: