باريلا مهاجم إنتر يخضع لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى









اسماء السيد - خضع نيكولو باريلا مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ثاني ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم حاليا، لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى، بحسب ما أكد النادي الاربعاء.

وأفاد الـ "نيراتسوري" في بيان أن "باريلا خضع هذا الصباح لعملية جراحية في ركبته اليمنى لازالة ضرر من غضروف ركبته".

وتابع "كانت العملية ناجحة جدا وسيبدأ اللاعب علاج إعادة التأهيل في الايام المقبلة".

وكان باريلا تعرض لاصابة امام تورينو ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري المحلي، واضطر لمغادرة الملعب في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول للمباراة التي انتهت بفوز إنتر بثلاثية نظيفة.

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وعلق لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما على اصابته انه "شعر بطقطقة في الركبة".

وتلقت آمال مدرب إنتر أنطونيو كونتي ضربة في سعيه للفوز بلقب الـ "سيري أ" حيث يحتل فريقه المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب (35 مقابل 34).

وقال كونتي "إنه محارب، ولاعب مهم بالنسبة لنا".

ويغيب باريلا عن الاستحقاق القاري لفريقه الاربعاء أمام سلافيا براغ التشيكي في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعن المباراة الأخيرة أمام برشلونة الاسباني في 10 كانون الاول/ديسمبر في ختام دور المجموعات.

ويحتل إنتر المركز الثالث في مجموعته برصيد أربع نقاط، متأخرا بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر وثلاث عن بوروسيا دورتوند الالماني الثاني، فيما يتذيل سلافيا براغ الترتيب برصيد نقطتين.