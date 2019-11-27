ديسابر: بيراميدز يحتاج للدفاع بشكل أقوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز أن فريقه بحاجة للدفاع بشكل أقوى، وذلك بعد التعادل الثالث خلال 6 مباريات بدوري الموسم الحالي.

وتعادل بيراميدز مع أسوان (2-2) في مباراة الأسبوع السادس في الدوري المصري الممتاز ليفقد نقطتين جديدتين في سباق القمة.

وفي تصريحات لقناة "تايم سبورت" بعد المباراة قال ديسابر :"نحتاج للدفاع بشكل أقوى من ذلك، كنا نحتاج إلى تحقيق الفوز لكننا تعادلنا في النهاية".

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وأضاف مدرب بيراميدز :"سنعمل على تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة، لسنا سعداء بهذه النتيجة لكن علينا أن نواصل العمل الجاد".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر والذي لعب 4 مباريات فقط مقابل 6 لبيراميدز.



وأتم ديسابر :"نلعب دائماً من أجل الفوز، ولكن هذه كرة القدم، أحياناً تفوز وأحياناً تخسر أو تتعادل".