رغم نفي المتحدث الرسمي.. النجم التونسي يُكرم رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

قام نادي النجم الساحلي، بتكريم رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، بعد قيادته المنتخب الأولمبي للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأوليمبياد.

وأعرب سفيان الوردي عضو الهيئة بنادي النجم الساحلي التونسي، في تصريحات صحفية، عن سعادته بتكريم ناديه لرمضان صبحي، وأن الخطوة جاءت ترسيخا للعلاقات القوية التي تجمع الناديين وتدعيما للعلاقات الطيبة التي تجمع جماهير الناديين.

وأضاف: "تربطنا علاقة طيبة وقوية مع النادي الأهلي الشقيق، ومن ثم جاءت فكرة تكريم نجمه رمضان صبحي والتأكيد على أصالة العلاقة مع النادي الأهلي و مسؤوليه".

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وشدد عضو الهيئة في نادي النجم الساحلي على أن ناديه حريص على مساندة الأهلي منذ الوصول إلى العاصمة التونسية مؤكدًا علي ثقته الشديدة في أن يلقي ناديه معاملة طيبة مماثلة في لقاء العودة في مصر.

وأضاف أن النجم الساحلي التونسي يتعامل باحترافية شديدة مع الجميع ويكن كل تقدير واحترام للنادي الأهلي ومسؤوليه وجماهيره العريقة.

يأتي ذلك التكريم، رغم تصريحات قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم، أن إدارة ناديه لن تكرم رمضان صبحي، وأن التكريم ربما يكون عن طريق أحد الجمعيات الجماهيرية للنادي، وليس من إدارته.