قبل صدام الزمالك.. مازيمبي الكونغولي يستقبل انفانتينو وأحمد أحمد في زيارة استثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: تواجد السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في زيارة استثنائية لنادي مازيمبي الكونغولي. ويستعد مازيمبي الكونغولي لملاقاة الزمالك في ملعبه يوم السبت في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا. واستقبل مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي الكونغولي رئيس "فيفا" ورئيس "كاف"، بعدما قاما بتلبية الدعوة للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس النادي الكونغولي. Advertisements وقام نادي مازيمبي بتنظيم مباراة بين نجوم العالم بقيادة الكاميروني صامويل ايتو أحد أساطير كرة القدم الأفريقية، بجانب فريق نجوم مازيمبي القدامى. يُذكر أن رئيس نادي مازيمبي قد شارك مؤخرا في تأسيس اتحاد أندية العالم ممثلا عن قارة أفريقيا، الذي يرأسه فلورنتينو بيريس رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.

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