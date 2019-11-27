تدريبات تأهيلية لطارق حامد.. وجلسة خاصة مع ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
عقد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، جلسة مع طارق حامد اطمأن خلالها على سلامته وجاهزيته للمباراة المقبلة.
وقام طارق حامد لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.
كما عقد ميتشو جلسة مع اللاعبين قبل بدايه مران اليوم الأربعاء، تحدث فيها عن أهمية لقاء مازيمبي في الكونغو وإغلاق ملف لقاء إنبي تمامًا.
وأضاف ميتشو أن لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وأنهم قادرون على مصالحة الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو.
وخاض الزمالك مرانه بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي.
ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
واكتفى الثنائي عمر السعيد وأحمد سيد "زيزو"، بخوض مران خفيف بالجري حول الملعب بسبب الإجهاد الذي يعانيان منه.
وقاد دوشان المدرب العام بالزمالك، تدريبات الإحماء للاعبين، فيما خاض حراس المرمى محمد عواد، ومحمد أبوجبل، ومحمد صبحي، تدريبات قوية تحت قيادة دراجان مدرب الحراس.
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