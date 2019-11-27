بيراميدز يفرط في الفوز أمام أسوان ويكتفي بالوصافة خلف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فرط فريق بيراميدز في الفوز أمام أسوان، مساء اليوم الأربعاء، لتنتهي مواجهة الفريقين بهدفين لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 6 بالدوري المصري الممتاز.

وسجل جون أنتوي الهدف الأول لفريق بيراميدز في الدقيقة 7، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها المهاجم الغاني لهدف في شباك أسوان.

وأدرك فريق أسوان التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب أوميد أوكري، مع حلول الدقيقة 43 بعد تمريرة سحرية استغلها مهاجم أسوان في التسجيل.

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ولم يهنأ فريق اسوان بالتعادل، ليتمكن اللاعب محمد فاروق من التسجيل في الدقيقة 44، ليعود بيراميدز للتقدم مجددا.

وعاد المهاجم أوميد أوكري ليسجل ثاني الأهداف لفريق أسوان في الدقيقة 74، بعد تمريرة سحرية خلف المدافعين استغلها اللاعب بنجاح.

وبتلك النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 12 بالتساوي مع الأهلي المتصدر بفارق النقاط، بينما وصل أسوان إلى النقطة الخامسة في المركز الرابع عشر.