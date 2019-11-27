شباب المقاولون يهزم مدينة نصر برباعية بدورى سوبر منطقة القاهرة

انتهت منذ لحظات مباراة فريق شباب المقاولون العرب مع مدينة نصر بفوز الاول برباعية مقابل هدف في دورى سوبر منطقة القاهرة. احرز اهداف المقاولون يوسف عاشور هدفين وابراهيم هانى ويوسف شحته بهذا الفوز يتصدر فريق مجموعته. هانى ويوسف شحته بهذا الفوز يتصدر فريق مجموعته. يقود جهاز فنى للمقاولون محمود العارف مدير فنى وحمادة يوسف مدرب وايمن هريدى مدرب حراس وسعيد صابر ادارى ومصطفى احمد علاج طبيعى وكريم مجدى احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة. هريدى مدرب حراس وسعيد صابر ادارى ومصطفى احمد علاج طبيعى وكريم مجدى احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.

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