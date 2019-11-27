قبل مواجهة بيراميدز.. ساليسو يوسف مديرًا فنيًا لرينجرز النيجيري

أعلن نادي إينوجو رينجرز النيجري تعيين ساليسو يوسف مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لبينديكت أوجو، والذي تم اقالة من قيادة الفريق بعد خسارة الفريق يوم الأحد الماضي من أكوا ستارليتس 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري النيجيري.

ويلتقي فريق بيراميدز خارج أرضه مع إينوجو

رينجزر يوم الأحد المقبل في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية

وسبق وأن عمل ساليسو كمدرب مساعد في الجهاز الفني للمنتخب النيجيري وتعرض الي الايقاف لمدة موسم بحجة تلقي رشوة بقيمة 5000 دولار من لاعبين من

أجل تسهيل وجودهم ضمن قائمة النسور الخضراء للمحليين وقت تدريبه للمنتخب وانتهى الإيقاف عنه في سبتمبر الماضي.

والجدير بالذكر ان الفريق يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، حيث لم يحقق الفوز غير مرة وحيدة وخسر 3 مرات وتعادل في مباراة وحيدة.

وكانت قرعة اسفرت عن بيراميدز والمصري البورسعيدي إلى جانب إينوجو رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني.