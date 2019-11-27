النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي قبل مواجهة الأهلي

قام نادي النجم الساحلي التونسي بتكريم رمضان صبحي لاعب الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي بعد قيادته المنتخب للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وتمكن رمضان صبحي من قيادة المنتخبالأولمبي لحصد لقب البطولة الافريقية، على حساب كوت ديفوار في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، كما حصل نجم الأهلي على لقب أفضل لاعب في البطولة.
وأعرب سفيان الوردي عضو الهيئة فى نادي النجم الساحلي التونسي عن سعادته بتكريم ناديه لرمضان صبحي.
ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبل على الملعب الاولمبي برادس، في إفتتاح مباريات دور المجموعات بالمجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال افريقيا.
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