انطلاق البطولة العربية للدراجات الجمعة المقبلة

أعلن مجلس إدارة اتحاد الدراجات البخارية أن البطولة العربية للعبة تنطلق يوم 29 نوفمبر الحالي والتي تستمر حتي 6 ديسمبر، والتي تقام ببرج العرب بالإسكندرية، بمشاركة فيها 11 دولة: وهم: مصر منظم البطولة والسعودية والإمارات واليمن وتونس والجزائر وعمان وليبيا والعراق والكويت والأردن. على أن يكون مدير البطولة محمد البخاري عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اتحاد الدارجات، مديرًا للبطولة التي تقام في سباق الفردي العام والفرق الفردي ضد الساعة وفردي ضد الساعه وفريق ضد الساعة، ويشارك في البطولة فريق الشباب والرجال والسيدات. محمد البخاري عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اتحاد الدارجات، مديرًا للبطولة التي تقام في سباق الفردي العام والفرق الفردي ضد الساعة وفردي ضد الساعه وفريق ضد الساعة، ويشارك في البطولة فريق الشباب والرجال والسيدات. ويقود منتخب مصر خلال البطولة محمد إبراهيم ومحمد فتحي المساعد ومحمود حمدي اداري محمد عادل. Advertisements بينما يشارك المنتخب من اللاعبات ابتسام زادي ومريم ياسر سهيل سيد حبيبه محمد. ومن الرجال سيد عصام عاصم الحسيني محمد عيش ومحمد فراج حسن عبده. ومن فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان حسين ناصر محمد قاسم أحمد الخلفاوي. جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق النسخة الأخيرة والتي أقيمت في الجزائر عام 2018.

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