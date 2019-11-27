أسوان يخطف نقطة غالية بالتعادل مع بيراميدز

خطف فريق أسوان تعادل غالي من بيراميدز بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.
تقدم جون أنطوي لفريق بيراميدز بهدف مبكر في الدقيقة السابعة، قبل أن يتمكن أوميد أوكري من إدراك التعادل لأسوان في الدقيقة43، وقبل نهاية الشوط الأول أعاد محمد فاروق فريق بيراميدز للمقدمة مرة أخرى بإحراز الهدف الثاني.
واستمرت المباراة تسير نحو تفوق بيراميدز، ليواصل النجم الأثيوبي أوميد أوكري تألقه محرزا هدف التعادل لزهرة الجنوب في الدقيقة 75.
وحاول فريق بيراميدز البحث عنهدف التقدم مرة أخرى، إلا أن فريق أسوان تمكن من التماسك حتى أطلق الحكم إبراهيم محجوب صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 12 في المركز الثاني خلف الأهلي المتفوق بفارق الأهداف، على الرغم من خوض بيراميدز مباراتين زائدتين عن الفريق الأحمر.
فيما ارتفع رصيد أسوان إلى النقطة الخامسة في المركز الرابع عشر بترتيب أندية الدوري الممتاز.
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