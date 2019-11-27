بالصور.. الظهور الأول لهاني سعيد مع بيراميدز

ظهر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز للمرة الأولى في ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، مع بداية مهمته كمدير رياضي للنادي بعد اعتزاله مؤخرا. وأعلن نادي بيراميدز تعيين هاني سعيد مديرا رياضيا بعد إعلانه الاعتزال مؤخرا وبدأ في ممارسة مهام عمله، وتواجد في مباراة أسوان بالدوري من مقصورة ملعب الدفاع. وجلس هاني سعيد بالمقصورة إلى جوار الكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو المستشار الفني للنادي والمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي. وتبادل المدير الرياضي الحديث مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة قبل انطلاق المباراة.

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