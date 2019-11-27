بالصور.. السعيد والشناوي يتابعان مباراة بيراميدز وأسوان من المدرجات

تابع عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز وأحمد الشناوي حارس المرمى، مباراة الفريق أمام أسوان في الدوري الممتاز من مدرجات استاد الدفاع الجوي. الجوي. وغاب الشناوي والسعيد وكذلك عبد الله بكري مدافع الفريق ومحمد فتحي لاعب الوسط، عن مباراة أسوان بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعبون الثلاثة. الإصابة التي يعاني منها اللاعبون الثلاثة. ويستضيف بيراميدز نظيره أسوان بملعب الدفاع في الدوري الممتاز قبل استكمال مهمة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة إينوجو رينجرز يوم الأحد المقبل في بداية مشوار دور المجموعات.

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