تعرف على حكام البطولة العربية للدراجات

أعلنت لجنة الحكام للبطولة العربية للدراجات والتي تنظمها مصر بالإسكندرية، بمنطقة برج العرب، خلال الفترة من 29 نوفمبر وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، أسماء الحكام التي سوف تدير البطولة. وجاءت كالآتي: أحمد الزمني الحكم التونسي والحكم العام للبطولة العربية الدكتور ياسر علي عبد الرحمن حكم عام سباقات فئة الرجال كبار نهى حمد فؤاد سليمان مصر حكم علم سباقات فئة الاناث Advertisements ويقود المنتخب المصري خلال البطولة محمد إبراهيم ومحمد فتحي والمساعد للمدير الفني محمود حمدي إداري محمد عادل. ويشارك منتخب مصر بفريق الشباب والرجال والسيدات (ابتسام زادي ومريم ياسر سهيل سيد وحبيبه محمد. بينما من الرجال عاصم الحسيني محمد عيش محمد فراج حسن عبده بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان حسين ناصر محمد قاسم أحمد الخلفاوي. وكانت منتخب مصر حقق البطولة في نسخة 2018 والتي أقيمت في الجزائر.

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