عمان تتعادل مع البحرين في كأس الخليج العربي

حسم التعادل السلبى مواجهة منتخب عمان أمام نظيره البحريني، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأربعاء، على استاد عبدالله بن خليفة بنادى الدحيل في إطار منافسات دور المجموعات من كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤".
بهذة النتيجة يحتل منتخب عمان صدارة المجموعة الثانية برصيد نقطة، في حين ياتي منتخب البحرين في المركز الثانى برصيد نقطة واحدة.
تضم المجموعة الثانية كلا من السعودية و الكويتو عمان و البحرين.
يستعد منتخب عمان لمواجهة نظيره الكويتي يوم السبت ٣٠ نوفمبر على ملعب لخويا، في حين يستضيف منتخب البحرين نظيره منتخب السعودية يوم السبت على استاد ملعب لخويا في إطار منافسات دور المجموعات من كأس الخليج العربي الـ24.
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