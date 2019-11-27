تدريبات بدنية واستشفائية وتقسيمة قوية للاعبين الشرقية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، تدريباته الجماعية، عصر اليوم، على ستاد الزقازيق.

وفضّل الجهاز الفني بقيادة الكابتن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني للفريق عدم منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم عقب خوض مباراة دقادوس أمس؛ لضيق الوقت قبل مباراة ميت خلف.

ويلتقي الشرقية مع نظيره ميت خلف السبت القادم في الجولة الثامنة بالمجموعة العاشرة من منافسات دوري القسم الثالث.

بدأ المران بفقرة الجري حول الملعب لمدة 15 دقيقة، ثم فقرة بدنية تحت قيادة الدكتور محمد رأفت مخطط الأحمال البدنية، اشتملت على تنفيذ بعض التدريبات البدنية الخفيفة ضمن البرنامج البدني الذي أعده مخطط الأحمال مسبقاً للحفاظ على معدل اللياقة البدنية للاعبين في ظل تلاحم المباريات.

كما خصص مصطفى مزيكا المدير الفني للفريق،

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فقرة خاصة لتدريبات الكرة والتي قسم فيها اللاعبين لثلاث مجموعات سعى من خلالها لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتركيز على كيفية الضغط على المنافس مع الاستلام والتسلم السريع للكرة.

بينما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة دقادوس أمس، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق.

كما شهد مران الفريق، الظهور الأول للكابتن رضوان شفيق الذي تولى منصب المدرب ، ضمن الجهاز الفني بقيادة مصطفى فاروق "مزيكا".

ولقي شفيق، ترحيبًا كبيرًا من اللاعبين والجهاز الفني.