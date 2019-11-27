بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية ضد الكويت في خليجي 24

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شاهد البث المباشر لمباراة السعودية ضد الكويت في خليجي 24 اليوم الاربعاء 27-11-2019، عبر البث المكتوب في موقع الخليج 365 دقيقة بدقيقة.
المباراة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية في دور مجموعات خليجي 24، والفائز بها سيتصدر المجموعة بعدما تعادلت البحرين مع سلطنة عُمان في افتتاح المجموعة.
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البث المباشر
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- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لمباراة كلاسيكو الكرة الخليجية بين السعودية والكويت.
- ???? سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- ???? المباراة تقام على ملعب عبدالله بن خليفة التابع لنادي الدحيل القطري.
- ????????♀️ حكم المباراة من البحرين “محمد عبد الله”
- ???????? عزف نشيد المملكة العربية السعودية أولاً، لكن دون ترديد من الجمهور بسبب غيابهم عن الحضور لأسباب سياسية.
- ???????? عزف نشيد الكويت ثانيًا، بترديد من الجمهور الكويتي الحاضر بكثرة اليوم.
- ???? همممم..هناك الكثير من التغييرات في تشكيلة السعودية الأساسية، رونار ينوي تجربة بعض اللاعبين اليوم رغم صعوبة المباراة.
- ???????? تشكيلة السعودية الرسمية اليوم: فواز القرني – سعود عبد الحميد – زياد الصحفي – محمد خبراني – حسان تمبكتي – سلطان الغنام – عبد الإله المالكي – تركي العمار – يحيى الشهري – عبد العزيز البيشي – فراس البريكان.
- ???????? تشكيلة الكويت الرسمية اليوم: حميد القلاف – سامي الصانع – فهد الهاجري – فهد حمود – مشاري غنام – عبد الله البريكي – فهد الأنصاري – سلطان العنزي – أحمد الظفيري – يوسف ناصر – بدر المطوع.
- الأسطورة بدر المطوع يواصل قيادة خط هجوم الكويت، اليوم مباراته الدولية الـ 160 من بينهم 10 مباريات خارج أجندة الفيفا.
- إذا سجل بدر المطوع سيصل لهدفه الدولي الـ 53 بقميص الأزرق الكويتي.
- الكويت ترتدي الأزرق اليوم وستبدأ على يمين الشاشة، والسعودية بالأبيض على اليسار.
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- 2″ يعلق على المباراة المصري “علي محمد علي” عبر قناة بي إن سبورتس.
- 9″ أوووووو يحيى الشهري يهدر هدف مؤكد على السعودية، مدافع الكويت سامي الصانع يُعيد الكرة بشكل خاطيء بعرض منطقة جزاء فريقه، لتقص وتُمرر إلى الشهري الذي سدد بقدمه اليسرى جوار القائم الأيسر بياردة واحدة والمرمى خال تمامًا!!
- 21″ مرت أول 20 دقيقة من المباراة، لا توجد خطورة كبيرة على المرميين باستثناء فرصة الشهري في الدقيقة التاسعة.
- 22″ تشعر أن التشكيلة التي بدأ بها منتخب السعودية أثرت على أداء الفريق بالسلب، التفاهم ضعيف بعض الشيء في خط الوسط، والفريق يخسر الكرات!
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