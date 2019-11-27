بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية ضد الكويت في خليجي 24

شاهد البث المباشر لمباراة السعودية ضد الكويت في خليجي 24 اليوم الاربعاء 27-11-2019، عبر البث المكتوب في موقع الخليج 365 دقيقة بدقيقة.

المباراة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية في دور مجموعات خليجي 24، والفائز بها سيتصدر المجموعة بعدما تعادلت البحرين مع سلطنة عُمان في افتتاح المجموعة.

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