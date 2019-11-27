إنريكي مدرب إسبانيا يتهم مورينو بعدم الوفاء

وجه لويس إنريكي المدير الفني للمنخب الإسباني الأول لكرة القدم، الأربعاء، إتهام شديد لروبيرتو مورينو المدرب السابق للمنتخب الإسباني ومساعده بأنه لم يكن وافيًا له.

وفي المؤتمر الصحفي التقديمي لعودة إنريكي لتدريب الماتادور الإسباني، جاء اتهام إنريكي لمساعده السابق مورينو بعدم الوفاء له في ظل رغبة الأخير في الإستمرار بقيادة الفريق في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020) وعدم قبوله لعودة إنريكي لمنصبه.

وقال إنريكي، “لم يكن روبرت مورينو وافيًا بالنسبة لي، ولم أكن أريده بجانبي، بالنسبة لي، فإن الطموح المفرط ليس ميزة، ولكنه عيب كبير”.

وشدد إنريكي، “إنه يوم خاص لي ولعائلتي، هدفي أن أكون أحد المرشحين للفوز باليورو، لا يمكنني الإنتظار حتى أقابل اللاعبين”.

وأوضح المدرب السابق لبرشلونة، أنه أخبر مورينو بشعوره الجيد للعودة إلى التدريب، ولكنه حصل على رد من مورينو برغبته في قيادة المنتخب في اليورو قبل أن يعود ليصبح مساعده من جديد في الصيف المقبل.

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وأكد إنريكي أنه لم يشعر بالوفاء من جانب مورينو لذلك عاد لمنصبه دون وجوده في الجهاز الفني كمساعد له، مؤكدًا أن إختياراته وفقًا لمعايير إحترافية.

كان مورينو قد تولى المهمة الفنية للماتادور الإسباني في مارس الماضي بعد رحيل إنريكي عن نفس المنصب بسبب مرض ابنته التي توفيت بعد ذلك وكان وقتها مورينو مساعدًا لإنريكي.

وقاد مورينو المنتخب الإسباني في ست مباريات فاز في أربعة وتعادل مرتين وقاد إسبانيا للتأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

إنريكي (49 عامًا)، سبق له الفوز بلقب الدوري الإسباني الليغا (مرتين) ودوري أبطال أوروبا (مرة واحدة) وكأس ملك إسبانيا (3 مرات) خلال مسيرته كمدرب لبرشلونة خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، وهي المسيرة الأبرز في مشواره التدريبي.