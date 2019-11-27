رئيس الاتحاد الإماراتي يشيد بمنتخب بلاده بعد ثلاثية اليمن في خليجي 24

أشاد مروان بن غليطة رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة القدم، بأداء منتخب بلاده في المباراة التي فاز بها على حساب نظيره اليمني 3 / صفر، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24).
وذكر الموقع الرسمي للإتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن بن غليطة حرص على متابعة المباراة من داخل الملعب رفقة عدد من أعضاء الإتحاد.
وأضاف الموقع أن بن غليطة هنأ اللاعبين على أدائهم في المباراة مطالبًا إياهم بمواصلة الأداء بشكل جيد من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير الإماراتية.
وتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على نظيره العراقي، الفائز بدوره على قطر /2 1 في المباراة الإفتتاحية، بفارق الأهداف، في المجموعة التي تضم أيضًا منتخب اليمن.
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