اليويفا بصدد تطبيق قاعدة جديدة للتبديلات في يورو 2020

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يدرس تطبيق قانون التبديل الإضطراري، في حال إشتباه تعرض أحد اللاعبين لإرتجاج بعد نفاد التبديلات الثلاثة لفريقه.

وأضافت الشبكة البريطانية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن التعديل الذي أقترحه (يويفا)، سيكون موجودًا خلال بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وكان (يويفا) طالب مسؤولي سن قوانين كرة القدم في مايو الماضي، بدراسة إجراء تعديلات على آلية التعامل مع اللاعبين الذين يشتبه في تعرضهم لارتجاج في المخ خلال المباريات.

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وقال ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا “صحة اللاعبين ذات أهمية قصوى ،وأثق بقوة في أن القواعد الحالية لحالات الأرتجاج بحاجة للتحديث من أجل حماية اللاعبين وكذلك الأطباء من خلال منح الفرصة للتشخيص المناسب دون إلحاق ضرر بالفرق المعنية.”

وطالبت اللجنة التنفيذية لليويفا، الأتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكذلك المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المعني بحسم قوانين اللعبة، بإعادة النظر في القوانين الحالية لحالات الارتجاج المحتملة.

وتقام بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بين شهري – يونيو – يوليو المقبلين، حيث تستضيفها 12 مدينة أوروبية مختلفة.