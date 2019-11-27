حتى لو في النهائي…فينالدوم يهدد بمغادرة الملعب لو تعرض لشتائم عنصرية

هدد الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بالخروج من الملعب حال تعرضه لشتائم عنصرية.

وقال فينالدوم29/ عاماً/ في مقابلة مع محطة (سي إن إن) إنه سيفعل ذلك حتى لو كان في نهائي دوري الأبطال أو بطولة أوروبا .2020

وتساءل اللاعب أسمر البشرة الذي تعود جذوره إلى جمهورية سوينام في أمريكا اللاتينية:” لماذا ينبغي علي أن ألعب في هذه الحالة؟”.

وأعرب فينالدوم عن اعتقاده بأنه على كُل واحد أن ” يفعل نفس الشيء (الخروج من الملعب)، وأرى أن هذا الأمر يدعم أناساً آخرين لأنه لماذا يتعين على المرء أن يواصل في هذه الحالة؟ إذا واصلت اللعب، فلن يتوقف هذا الأمر أبدا”.

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وأعلن فينالدوم أن الحوادث العنصرية في الملاعب الأوروبية في الفترة الأخيرة أثرت عليه بشدة وتساءل مرة أخرى ” من يدافع عن اللاعبين؟ إن الدفاع عن الناس الآخرين يتم بالأساس فقط عندما تكون هناك رغبة في استمرار اللعب”.

ونصح لاعب الوسط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحلي بمزيد من التنوع حتى يفهم مشاكل اللاعبين الملونين ” ربما سيكون من الجيد إذا كان هناك شخص أسود أو عدة أشخاص في اللإتحاد لأنهم يعرفون طبيعة الإهانة التي لها مدلول عنصري”.

وأختتم اللاعب تصريحاته بالقول:” أعتقد أن البيض يمكن أن يساعدوا بنفس القدر في حل المشكلة، والكل يمكنهم أن يساعدوا في هذا، فعندما نتعاون معا ونأخذ هذا مأخذ الجد، فعندئذ يمكننا حل هذا الأمر”.