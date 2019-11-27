بث مباشر | مشاهدة مباراة البحرين ضد عمان في خليجي 24

شاهد عبر الخليج 365 بث حي ومباشر لحظة بلحظة لمباراة البحرين وعمان في إطار الجولة الأولى من مجموعات كأس الخليج العربي 24. يخوض المنتخب العماني حامل لقب كأس الخليج أول مبارياته في الكأس المقام بدولة قطر ضد منتخب البحرين، في تكرار لمواجهة بين المنتخبين انتهت لصالح أبناء قابوس في خليجي 23. البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

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المباراة تلعب في قلب الدوجة بالملعب الرائع استاد عبد الله بن خليفة في إطار المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي

1″ انطلاقة اللقاء البحرين بالرداء الأبيض هذه المرة، أما عمان فاستحوذت على اللون الأحمر

6″ هجمة بحرينية خطيرة يتصدى لها الحارس الرائع “فايز الرشيدي” الذي تعرض لإصابة توقف على إثرها اللعب لمدة دقيقتين

13″ تصويبة عمااااانية قوية ولكن في منتصف المرمى من أحمد كانو

22″ عررررررررررضية عمانية أرضية تمر من أمام المهاجم الغساني .. وتذهب في أحضان سيد شبر

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تابعنا عبر الفايسبوك من هنا 26″ الدفاع العماني يخرج عرضية أرضية خطيرة من داخل منطقة الجزاء، واللقاء محصور في منتصف الملعب .. النتيجة 0-0

30″ أووووووووووه أخطر فرص اللقاء لسلطنة عمان .. تصويبة من داخل منطقة الست ياردات من المنذر الغلوي يتصدى لها ببراعة وبسالة قائد البحرين الحارس السيد إبراهيم .. الذي أنقذ مرماه من هدف محقق

39″ حارس عمان الرشيدي يرد على تألق السيد إبراهيم ويتصدى لتصويبة بحرينية زاحفة من خارج منطقة الجزاء ذهبت في منتصف المرمى

انتهااااااء الشوط الأول بالتعادل السلبي



بداية الشوط الثاني

سيطر الهدوء بعد ضربة البداية مع أفضلية للبجرين

51″ نجم فرسان المنامة “محمد الرميحي” يحاول بتصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكن فارس الرشيدي يتصدى بثبات

53″ أووووول هجمة عمانية في الشوط الثاني “محسن جوهر” يصوب بقوة ولكن الحارس سيد إبراهيم يواصل التألق ويبعد الكرة إلى ركنية

73″ ماااااااااذا تفعل يا فايز يا رشيدي ماااهذا يا حارس يا عظيم .. الحارس العماني الأفضل في خليجي 23 ..ديدا العرب يتصدى في محاولتين لهجمة محققة من البحرين.

79″ يا الله .. ما هذا الحظ العاثر يا بحرين! .. بعد تألق الرشيدي العارضة هذه المرة تتصدى لتصويبة جديدة من قلب منطقة الجزاء أرسلها الرميحي.

81″ خطأ في منطقة ذهبية لعمان على حدود منطقة الجزاء .. ولكن الفرصة تضيع بتصويبة في الجدار

86″ سعد سهييييييل .. كاد أحد عناصر الخبرة في عمان أن يخطف الثلاث نقاط .. توغل من الجانب الأيمن وتصويبة من الظهير الطائر ولكن الحارس سيد إبراهيم يتصدى ويبقي نتيجة التعادل

90″ مباراة الحرااااااااااس .. حارس عمان فايز الرشيدي يتألق ويبعد تصويبة رأسية خطيرة في الوقت القاتل كادت تقتل المباراة، وتحسمها لصالح البحرين.

نهااااية المباراة رغم المحاولات البحرينية في الوقت المُبدد .. تعادل سلبي بين عمان والبحرين.

كل منتخب يحصد نقطة وتبقى فرصة السعودية أو الكويت مواتية لتصدر المجموعة في حالة الانتصار.

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