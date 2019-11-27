ريال يؤكد أن اصابة هازار ليست خطيرة

أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الاربعاء أن الاصابة التي لحقت بمهاجمه البلجيكي إدين هازار ليست خطيرة وانه يعاني من كدمة خارجية على كاحل قدمه اليمنى بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها، عقب تعرضه لإصابة ضد باريس سان جرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وأعلن النادي المدريدي في بيان أنه “بعد الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب إدين هازار من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص كدمة خارجية على كاحل قدمه اليمنى. نحن في إنتظار تطور إصابته”، من دون أن يحدد مدة غياب الدولي البلجيكي عن الملاعب.

وأستبعد بيان الريال إمكانية تعرض لاعبه لكسر،وهو ما تخوف منه في البداية.

وتأتي إصابة هازار قبل ثلاثة أسابيع من المواجهة المرتقبة لفريقه ضد غريمه التقليدي برشلونة محلياً ما يرسم علامة إستفهام حول مشاركته في الكلاسيكو.

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وتعرض هازار للإصابة في الدقيقة 68 خلال تدخل خشن من مواطنه توما مونييه وخضع للعلاج خارج الملعب من دون ان يتمكن من أكمال المباراة.

وقال مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة “انها اكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل الا يكون حاداً. هذا كُل ما أستطيع قوله في الوقت الحالي”.

وضمن ريال مدريد تأهله الى الدور الثاني حتى قبل ان يخوض مباراته ضد سان جرمان التي أنتهت بتعادلهما 2-2، وذلك بعد تعادل غلطة سراي التركي مع كلوب بروج البلجيكي 1-1 في مباراة أقيمت في وقت مبكر.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو ستقام في 18 – ديسمبر المقبل على ملعب كامب نو في برشلونة، بعدما تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً في 26 – أكتوبر الماضي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم على خلفية التوتر الناجم في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.