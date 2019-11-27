رياضة | عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول رد من الأهلي على مفاوضات بغداد بونجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة التفاوض مع بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير القادم.

وكانت صحيفة النهار الجزائرية، أكدت أن مجلس ادارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أبدى إهتمامه بضم بغداد بونجاح والذي يُعد أفضل مهاجم داخل القارة الأفريقية، بمعاونة رجل أعمال خليجي سيتحمل 50% من قيمة الصفقة.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات مع الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأكد المصدر أن مسئولو الأهلي لم يناقشوا الأمر من الأساس ولم يتواصل أحد مع اللاعب، مؤكداً أن ما تردد عبر وسائل الإعلام غير صحيح.

وأوضح المصدر، أن بغداد بونجاح يتقاضي أكثر من مليوني يورو سنوياً، وهو أمر يصعب من انتقاله للأهلي، خاصة وأن اللاعب ناجح مع ناديه ويأمل في الاحتراف في أوروبا.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.