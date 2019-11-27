رياضة | تعرف على تفاصيل مران الزمالك الأول في الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل مران الزمالك الأول في الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خاض اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب السلام بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عقب نزول بعثة الابيض ترانزيت في إثيوبيا خلال رحلة الكونغو.
وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، تحدث فيها عن أهمية مباراة مازيمبي في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد الصربي ميتشو على ثقته الكبيرة في اللاعبين من اجل تحقيق نتيجة طيبة أمام مازيمبي لمصالحة جماهير الزمالك، عقب الهزيمة أمام إنبي في بطولة الدوري المصري.
وقام المدير الفني بعقد جلسة سريعة مع طارق حامد على هامش التدريبات الجماعية للابيض، حيث اطمئن على حالته الصحية ومدى جاهزيته للمباراة.
وخضع حامد لبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم، حيث قام بالجري حول الملعب تحت إشراف محمد عيد طبيب الفريق.
وشهد المران تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت إشراف عصام مرعي المدرب العام، والثانية تحت إشراف احمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.
وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على لعب الكرة من لمسة واحدة، بالإضافة إلى عمل بعض التدريبات الفنية الآخرى.
واكتفى الثنائي عمر السعيد وأحمد سيد زيزو بعمل بعض التدريبات التأهيلية والبدنية على هامش المران المقام على ملعب السلام، وذلك بسبب حالة الإجهاد التي يشعرون بها.
ويواجه فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.