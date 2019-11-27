رياضة | فوز الرجاء وتعادل البنك الأهلي في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الرجاء وتعادل البنك الأهلي في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الرجاء فوزا صعبا ومثيرا على حساب فريق الحمام، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب الأوليمبي، بالإسكندرية، في إفتتاح لقاءات الأسبوع السادس للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

خاض الحمام المباراة بتشكيل ضم : محمد فتحي وضياء مسعود وأحمد الدماطي ومحمود علاء ومصطفى عفروتو ومهنا منصور ومحمد صلاح ويايا كونية وشهاب محمد ومحمود الزناتي ومحمود أبو جودة.

ومثّل الرجاء : عمرو شعبان، أحمد اسماعيل، سعيد أحمد، محمد باستين، كواكو منسواه، بلال جمال، ابراهيم رخا، غريب ياسر، محمد حمبوزو، محمود عبد العاطي، عبد الرحمن السويسي.

تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، في الشوط الأول، الذي شهد تقدم شهاب محمد للحمام في الدقيقة 36، ثم جاء هدف التعادل للرجاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع عن طريق اللاعب إسلام جمارك.

وشهد الشوط الثاني تقدم الرجاء بالهدف الثاني عن طريق اللاعب إسلام جمارك، ثم تعادل محمود زناتي للحمام، ثم تقدم الحمام عبر محمود ابو جودة، ثم تعادل الرجاء عن طريق اللاعب إسلام جمارك، وقبل نهاية اللقاء أضاف الرجاء هدف الفوز عبر اللاعب رزق عبد الحليم.

الفوز رفع رصيد الرجاء إلى 12 نقطة، ليقفز للصدارة مؤقتًا، بينما توقف رصيد الحمام عند 4 نقاط بالمركز الثامن، وأدار المباراة المثيرة الحكم محمد عادل.

وفي المجموعة الأولى تعادل البنك الأهلي مع طهطا بدون أهداف، ليرتفع رصيد البنك إلى 14 نقطة بالمركز الأول، وطهطا يصل إلى 4 نقاط بالمركز الأخير.

وأدار المباراة الحكم محمد عماره، عاونه محمد ماهر جمعه (دمياط) ومحمد مجدي (الأقصر) وعلي هارون (أسيوط).

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 14 نقطة

2- بنى سويف 13 نقطة

3- التليفونات 13 نقطة

4- شبان قنا 12 نقطة

5- الألومنيوم 9 نقاط

6- بترول أسيوط 7 نقاط

7- المنيا 7 نقاط

8- الإعلاميين 6 نقاط

9- سوهاج 5 نقاط

10- ديروط 5 نقاط

11- الفيوم 4 نقاط

12- طهطا 4 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

1- الرجاء 12 نقطة

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2- فاركو 11 نقطة

3- دمنهور 11 نقطة

4- دكرنس 10 نقاط

5- غزل المحلة 8 نقاط

6- أبو قير 6 نقاط

7- بلدية المحلة 5 نقاط

8- الحمام 4 نقاط

9- المنصورة 4 نقاط

10- الأوليمبي 4 نقاط

11- بيلا 3 نقاط

12- المالية نقطتين