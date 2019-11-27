رياضة | بشرى سارة لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني بشرى سارة قبل المواجهة المرتقبة التي تنتظر الفريق يوم الأحد المقبل ضد برشلونة لحساب مباريات الدوري الاسباني الممتاز .

وإستأنف الروخيبلانكوس تدريباتهم بعد أربعة عشر ساعة فقط من الخسارة التي تلقاها الفريق يوم أمس من يوفنتوس الإيطالي بهدف مقابل لا شيء سجله الأرجنتيني ديبالا من ركلة حرة مباشرة.

وتكمن المفاجأة السارة التي تلقاها أتلتيكو مدريد في دخول خوسيه ماريا خيمينز مع الصابين شيمي فرساليكو وستيفان سافيتش في التمرين الأساسي للفريق ما يمثل نقطة قوة للفريق المدريدي قبل مواجهة العملاق الكتالوني .

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كما تلقى سيميوني بشرى أخرى بمشاركة دييجو كوستا مهاجم الفريق في المران الأساسي وحصوله على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات المقبلة بداية من لقاء حامل لقب الليجا الموسم الماضي.

وكان خيمينيز قد غاب عن سبعة مباريات بسبب الإصابة فيما لم يشارك سافيتش في المبارياتا التسعة الماضية لكتيبة دييجو سيميوني التي إفتقدت خدمات كوستا منذ فبراير الماضي بسبب الإصابة.

وخضع جميع اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية ضد يوفنتوس لجلسة إستشفاء في الوقت الذي أدى فيه باقي اللاعبين تدريبات مكثفة في المدينة الرياضية بمدريد.

وتطمح الجماهير المدريدية في أن يعود الفريق لسكة الإنتصارات بعد الخسارة المفاجأة التي مٌني بها ضد الفريق الإيطالي لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات أبطال أوروبا .