رياضة | بعد تألق بنزيما وليفاندوفيسكي.. قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تألق بنزيما وليفاندوفيسكي.. قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت يوم أمس، النصف الأول من مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث إنتهت الجولة بالنسبة للمجموعات الأربع الأولى.

وشهدت المباريات الكثير من الإثارة والمتعة، بالإضافة لغزارة الأهداف، لاسيما ليقائي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، والذي إنتهى بالتعادل 2-2، بالإضافة لسداسية البايرن في مرمى النجم الأحمر الصريي.

وخطف النجمين كريم بنزيما نجم ريال مدريد، وروبيرت ليفاندوفيسكي نجم نادي بايرن ميونخ الأضواء في لقاءات الأمس، حيث سجل الأول هدفين، ليرفع رصيده من الأهداف في تاريخ دوري الأبطال لـ 64 هدفاً، فيما سجل ليفا الرباعية الأسرع في تاريخ التشامبيونز ليج، ليرفع عداد أهدافه في البطولة للهدف 63.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي"، أكثر عشرة لاعبين في تاريخ البطولة من حيث تسجيل الأهداف.

10- فيليبو إنزاجي - 46 هدفاً

كانت أولى أهداف إنزاجي في سبتمبر عام 1997 في مرمى فينورد الهولندي،لعب "البيبو" لناديي يوفنتوس وميلان في دوري أبطال أوروبا، بواقع 17 هدفاً بقميص اليوفي، و 29 هدفاً بقميص الروسونيري، لعل أبرزها ثنائية نهائي أثينا عام 2007 أمام ليفربول الإنجليزي.

9- أندري شيفتشينكو – 48 هدفاً

النجم الأوكراني الكبير لعب لأندية دينامو كييف الأوكراني وميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، استهل أهدافه في البطولة مع نادي دينامو كييف في مرمى بايرن ميونخ عام 1994، كانت أزهى فتراته التهديفية بقميص ميلان الإيطالي، حينما سجل 9 أهداف في نسخة عام 2005-2006، وحصد اللقب عام 2003 على حساب يوفنتوس.

8- زلاتان إبراهيموفيتش – 48 هدفاً

أسطورة الكرة السويدية، إرتدى قمصان أندية أياكس الهولندي ويوفنتوس الإيطالي ومواطنه إنتر ميلان وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إقتتح أهدافه في التشامبيونزليج في سبتمبر عام 2002 بقميص أياكس في مرمى ليون، لسوء حظه لم يتوج باللقب حتى الآن.

7- تيري هنري – 50 هدفاً

مثل الغزال الأسمر أندية موناكو وأرسنال وبرشلونة في دوري الأبطال، لإفتتح أهدافه الخمسون في مرمى باير ليفركوزن عام 1997 حين كان يلعب لموناكو، مر بأزهى فتراته مع أرسنال، لكنه حقق اللقب بقميص البلوجرانا عام 2009.

6- رود فان نيستلروي – 56 هدفاً

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نجم منتخب هولندا المعتزل ولاعب بي إس في أيندهوفن ومانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، إفتتح أهدافه بقميص أيندهوفن عام 1998 في مرمى كايزر سلوترن الألماني، وصل لذروته في نسخة 2002/2003 حين سجل 12 هدفاً، بيد أنه لم يستطع ملامسة اللقب.

5- روبيرت ليفاندوفيسكي – 63 هدفاً

لاعب بايرن ميونخ الحالي وبوروسيا دورتموند السابق، وصل لهذا الرقم بعد رباعيته التاريخية في مرمى النجم الأحمر، بدأ مشوار أهدافه مع بوروسيا في مرمى أوليمبياكوس اليوناني عام 2011، وأصبح اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة رفقة ليونيل ميسي الذي إستطاع تسجيل رباعية في مناسبتين.

4- كريم بنزيما – 64 هدفاً

بعد آدائه المتميز في الفترة الأخيرة، يمكن تصنيفه بأحد أساطير ريال مدريد الإسباني، مثل قبل الريال نادي ليون الفرنسي، الذي إفتتح معه عداد أهدافه عام 2005 في مرمى روزنبرج النرويجي، نال اللقب في أربعة مناسبات أعوام 2014 و 2016 و 2017 و 2018.

3- راؤول جونزاليز – 71 هدفاً

قبل حقبة ميسي ورونالدو، كان مجرد الحلم بالوصول لرقم راؤول جونزاليز نجم ريال مدريد المعتزل ضرباَ من الخيال، حيث بقى رقمه صادماً قل ظهور الثنائي الذي أكل الأخضر واليابس، مثل في التشامبيونز نادي ملكي آخر وهو نادي شالكة الألماني.

بدأ أهدافه بقميص الميرنجي في مرمى فيرينكفاروتشي المجري عام 1995، وللصدفة سجل في هذه المباراة هاتريك ليصبح أصغر من سجل الهاتريك في تاريخ دوي الأبطال حتى الآن، نال اللقب في ثلاث مناسبات عام 1998 و 2000 و 2002.

2- ليونيل ميسي – 113 هدفاً

أحد أيقونات كرة القدم عبر التاريخ، لم يمثل أي ناد في البطولة سوى برشلونة، يمتلك رقما صامداً حتى الآن، حين سجل خماسية في مرمى ليفركوزن عام 2011، بدأ أهدافه بقميص البارسا عام 2005 في مرمى بانثانايكوس اليوناني، نال اللقب في أربعة مناسبات وهي 2006 و 2009 و 2011 و 2015.

1- كريستيانو رونالدو – 127 هدفاً

أيقونة أخرى لكرة القدم بجوار ميسي، فهما من جعلا رقم راؤول الصامد ليس له أي قيمة، سجل 127 هدفاً في البطولة مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، يمتلك رقم مهول وهو تسجيل 14 هدفاً في نسخة 2013/2014، بدأ أهدافه عام 2007 في فوز فريقه مانشستر يونايتد الشهير على نادي روما الإيطالي، نال اللقب في خمس مناسبات، واحدة مع مانشستر يونايتد عام 2008 وأربعة بقميص النادي الملكي أعوام 2014 و 2016 و 2017 و 2018.