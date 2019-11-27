رياضة | إيمري يفتح النار على جماهير الأرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يفتح النار على جماهير الأرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح أوناي إيمري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال الإنجليزي النار على جماهير ناديه وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه التي تجمعه يوم غداً الخميس بفريق نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني .

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي " يجب على الجماهير أن تنقنع موقفنا في المجموعة فنحن لازلنا متصدرين للمجموعة ويمكن أن نحسم التأهل لدور خروج المغلوب في حال نجحنا وحصلنا على الثلاثة نقاط .

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وأضاف " يجب أن نقوم بإستعادة حب الجماهير الذي غاب عنا خلال الفترة الماضية بسبب تذبذب المستوى ووجود نتائج سلبية حيث أن الجمهور هو نبض كرة القدم والمحرك الأساسي للاعبين .

وإستطرد " نركز بكل ما أوتينا من قوة على إظهار القدرات الخاصة بكل لاعب ونأمل في أن تملىء الجماهير جنبات الملعب لمساعدتنا على تقديم أداء جيد على الرغم من أننا نشعر بخيبة أملهم .

وأنهى " نثق في أنفسنا في قدرتنا على تحقيق الفوز وأعد الجماهير بتحسن المستوى تدريجياً لإنهاء بطولة الدوري في مركز متقدم بالإضافة إلى الحصول على لقب الدوري الاوروبي بنهاية المطاف .

يذكر أن الجماهير اللندنية توسمت خيرًا في إيمري عقب التعاقد معه بعد رحيل الأسطورة الحية أرسين فينجر لكن النتائج مازالت تخونه وتلعب ضدده في أغلب المباريات ما جعل المناصرين ينقلبون عليه ويفتحون النار على بعض اللاعبين ويطالبونهم بالرجولة على أرضية الملعب .