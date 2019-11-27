رياضة | جاريدو يتحدث عن مواجهة الأهلي والنجم.. والعريبي يؤكد صعوبتها

في الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أنها ستكون مباراة قوية، كما أشار إلى أهمية الفوز في بداية المشوار.

وقال جاريدو في تصريحات صحفية، قبل تدريبات الفريق التونسي ،اليوم الأربعاء: "اللقاء سيكون مميزا. كلا الفريقين مطالبان بالفوز دائما، لكن اللقاء مهم جدا لنا لأن لقب دوري الأبطال هو هدفنا هذا الموسم".

وأضاف: "نعمل خلال التدريبات على استعادة لاعبينا المهمين، لكن جميع اللاعبين لديهم الرغبة للمشاركة في المباراة".

وتابع جاريدو: "اللقاء سيجمع بين فريقين كبيرين في افريقيا، أعرف العديد من لاعبي الاهلي الذين سبق وأن عملت معهم، ولاعبو النجم يدركون أهمية الفوز في هذه المباراة".

وقال جاريدو "الجمهور طرف في لعبة كرة القدم ونحن نعول على دعم جماهيرنا. نعمل جميعا معا حتى يكون الفريق في أفضل حالاته".

من ناحية أخرى أكد المهاجم الجزائري كريم العريبي لاعب النجم الساحلي التونسي جاهزية الفريق لتحقيق الفوز على ضيفه الأهلي المصري في أولى مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي النجم مع الأهلي على ملعب رادس بالعاصمة التونسية بعيدا عن معقله بمدينة سوسة بعد غد الجمعة بحضور نحو 30 الف من مشجعيه.

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وقال العريبي في تصريحات للصحفيين قبل الحصة التدريبية للفريق اليوم الأربعاء "جميع اللاعبين جاهزون ومعنوياتنا مرتفعة كما ليست لدينا إصابات. سنخوض المباراة بكل جدية لحصد النقاط الثلاث".

وتابع مهاجم النجم "ستكون المباراة صعبة ونأمل أن يكون اللاعبون في المستوى المنتظر. كما آمل من جهتي أن أسعد جمهور النجم".

وأوضح العريبي "ستكون المباراة خارج ملعبنا ومن المهم أن يكون جمهورنا حاضر بكثافة للمساعدة في تحقيق الفوز على الأهلي".

من جهته، شدد المدافع زياد بوغطاس على أهمية تحقيق الفوز في أول مباراة من منافسات المجموعة.

وقال اللاعب "هي مباراة كلاسيكية بين الفريقين لعبنا عدة مرات ضد الاهلي. نعرفهم ويعرفوننا. ولكن بالنسبة لنا سنحرص على حصد النقاط الثلاثة للمساعدة في بقية مشوار المنافسات".