رياضة | عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بوادر أزمة نارية بين البدري وشوقي غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفجرت خلال الساعات الأخيرة الماضية أزمة كبيرة بين جدران اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة المصري والتي يترأسها عمرو الجنايني بين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وحسام البدري المدير الفني للفراعنة.

وكانت اللجنة الخماسية قد عرضت على شوقي غريب تجديد تعاقده والإتفاق على بنود العقد الجديد حيث إنتهى التعاقد السابق عقب نهاية بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتي توج بها الفراعنة ببطولة كأس الأمم ووصولهم إلى طوكيو 2020.

وحصل الخليج 365 الرياضي من مصادره المطلعة على شروط غريب لتجديد تعاقده على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي حيث يرغب في الحصول على راتب مساوي لحساب البدري مدرب المنتخب الأول أو على أقل تقدير الإقتراب منه .

Advertisements

وفي ظل الفارق الكبير الذي يفصل بين الإثنين حيث يزيد البدري عن غريب بــ400 ألف جنية تقريبًا يرى مدرب الأوليمبي أن الإنجاز الذي حققه مؤخرًا يجب أن يتم مكافأته عليه.

ويرى بعض أعضاء اللجنة الخماسية أن غريب يستحق الحصول على المبلغ الذي يريده في ظل الأداء الباهر الذي حققه في الوقت الذي ظهر عليه المنتخب الأول بصورة سيئة جعلته يحتل المركز الثالث في مجموعته بتصفيات أفريقيا 2021.

وحصل شوقي غريب على وعد من عمرو الجنايني بإنهاء الازمة الخاصة بالراتب الذي سيحصل عليه شهريًا قبل الإستعداد للمشاركة في بطولة أوليمبياد طوكيو التي ستقام منتصف العام المقبل 2020.