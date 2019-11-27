رياضة | جولة في عقل كلوب قبل موقعة نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة في عقل كلوب قبل موقعة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة فريق نادي نابولي الإيطالي في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا .

وفي التقرير التالي يأخذكم الخليج 365 الرياضي ويلقي الضوء على الطريقة التي سيلعب بها الألماني يورجن كلوب والتي ستمكنه من تحقيق الفوز لضمان صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل من البطولة التي يسعى للحفاظ على لقبها.

المرونة التكتيكية سر نجاح الريدز

البداية ستكون مع المرونة التكتيكية التي يتوفر عليها كلوب مع فريقه خلال المباريات التي لعبها على المستوى المحلي وكذلك القاري حيث يعمد الألماني على تثبيت التشكيل ما جعل الإنسجام قوي بين أفراد الريدز .

وفي مركز حراسة المرمى عاد البرازيلي أليسون بيكر لحماية عرين الفريق بعد الإصابة التي لحقت به بداية الموسم الجاري وأصبح صمام الأمان أمام خط الدفاع المألف من الرباعي روبيرتسون وفان دايك بالإضافة إلى لوفرين وارنولد .

وفي مركز وسط الملعب دائمًا ما تكون الخيارات مفتوحة أمام كلوب بوجود جيمس ميلنر وهندرسون وتلقى الفريق نبأ سار بعودة الغاني نابي كيتا من الإصابة وكذلك وجود الدبابة البرازيلية فابينيو .

ولا خلاف على ثلاثي قلب الهجوم المتألف من البرازيلي فيرمينو الذي أنقذ الفريق خلال مباراة كريستال بالاس الماضية في بطولة الدوري بالإضافة إلى أسد التيرانجا السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح الذي غاب عن المباراة الأخيرة ومن المتوقع لحاقه بمباراة اليوم .

تقسيم المباراة لفترات

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وسيعمد كلوب المدير الفني للريدز على تقسيم المباراة لفترات من أجل توزيع الجهد على اللاعبين خوفًا من تراجع الأداء في الشوط الثاني وهو ما سيؤدي إلى فقدان فرصة الفريق في تحقيق الفوز .

الدفاع خير وسلية للهجوم

في مثل هذه المباريات الهامة والتي يطمح خلالها الضيوف في تحقيق الثلاثة نقاط من الممكن أن يترك كلوب لنابولي الإستحواذ ويلعب على الهجمة المرتدة لحين تحقيق مراده وخطف هدف يؤمن له الفوز بالمباراة .

حالة نابولي السيئة مفتاح كلوب لتحقيق الفوز

وسيساعد ليفربول على تحقيق مراده وحسم نقاط المباراة النتائج السلبية التي يحققها نابولي خلال الفترة القليلة الماضية حيث لم يعرف الفريق طعم الفوز منذ الإنتصار الأخير الذي حققه على حساب فريق نادي سالزبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر في الجولة الثالثة.

وفشل فريق العاصمة الإيطالية في تحقيق أي إنتصار في البطولات التي شارك بها حيث لعب خمسة مباريات في الكالتشيو تعادل في أربعة ضد سبال وأتلانتا بالإضافة إلى جنوى والميلان قبل أن يتلقى خسارة من روما بالأوليمبيكو .

فهل ينجح كلوب في قيادة ليفربول للدور المقبل متصدرًا للمجموعة أم سيحافظ أنشيلوتي على منصبه كمدير فني ويعبر عقبة بطل أوروبا ؟

وعقب خسارة الفريق من روما خرج رئيس الفريق الإيطالي ليؤكد إقامة معسكر مغلق يستمر لمدة أسبوع لكن الجهاز الفني واللاعبين لم يستمروا في المعسكر سوى ثلاثة أيام وعقب التعادل مع سالزبورج عادوا إلى منازلهم وتخلفوا عن المعسكر .

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