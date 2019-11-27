اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر YALLA SHOOT يلا شوت PLUS رابط ماتش السعودية Kuwait TV Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر YALLA SHOOT يلا شوت PLUS رابط ماتش السعودية Kuwait TV Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية ضد الكويت والتي تجمع المنتخبان اليوم الأربعاء على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام السابعة مساءاً لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات كأس الخليج .

وفي السطور التالية ينشر لكم الخليج 365 الرياضي آخر إستعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بالإضافة إلى روابط البث التي تمكن المشاهد الكريم من متابعتها على الهواء مباشرةً.

كروة جول kora goal وقبل اللقاء قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي إستبعاد المدافع محمد البريك من قائمة الأخضر التي ستشارك في بطولة خليجي 24 .

كورة ستار kora star وجاء قرار رينارد بعد التقرير الذي ورد من الجهاز الطبي على التقارير التي تم رفعها والتي تفيد بأن اللاعب مصاب ولا يمكنه المشاركة في البطولة بسبب الكدمة التي تعرض لها ضد أوراوا في نهائي كأس آسيا.

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الأسطورة لايف OStora live وقبل اللقاء قرر رينارد إستدعاء طلال العبسي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي ليكون بديلاً للبريك الذي يعاني من تمزق في عضلة الساق .

يلا شوت الحصري yalla shoot 7asry ومن المنتظر أن يخضع البريك لفحص طبي من أجل تحديد مدة العلاج وذلك قبل العودة من جديد للمشاركة مع لاعبي فريقه الهلال غير الدوليين .

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة الدوري والكأس بالإضافة إلى قناة الكويت الرياضية في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

ويمكن للسادة متابعي الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة على الهواء عبر روابط البث المباشر التي نوفرها لكم في السطور أدناه بجودة عالية وتعليق عربي دون وجود أي مشاكل.