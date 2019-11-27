اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت saudia رابط السعودية مباشر HQ

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تقام اليوم الأربعاء والموافق 27 نوفمبر مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي السعودية والكويت في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

موعد مباراة السعودية ضد الكويت والقنوات الناقلة

وسيكون منتخب السعودية ومدربه هيرفي رينارد على موعد مع مباراة نارية ضد الكويت مساء اليوم الأربعاء عند تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات،وتضم المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي 24 منتخبات؛ السعودية والكويت والبحرين وعمان.

وينتظر أن يتم نقل مباراة السعودية ضد الكويت في خليجي 24 عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت المفتوحة بصوت المعلق رؤوف خليف والكأس 1 بتعليق خليل البلوشي.

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ويدخل منتخب الكويت بقيادة مهاجمه القناص يوسف ناصر على أمل تحقيق الفوز على شقيقه المنتخب السعودي الذي يفقد بعض عناصره المهمة مثل الحارس محمد العويس للإصابة وأيضاً محمد البريك.

وقال ثامر عناد مدرب الأزرق في تصريحاته أمس الثلاثاء: “منتخب الكويت وصل لجاهزية تامة، وجئنا هنا من أجل استغلال الفرصة المتاحة لنا، وهدفنا أن نكون رقماً صعباً في هذه البطولة”.

تصريحات مدربي المنتخبين:

صرح مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار: الكويت فريق جيد ، وعلينا أن نكون مستعدين ورغم الغيابات علينا أن نتصرف لنفوز في المباراة الأولى، وبعد ذلك سنرى ما ينتظرنا.

بينما أوضح رينارد مدرب السعودية في تصريحاته: “الكويت فريق جيد، وعلينا أن نكون مستعدين ورغم الغيابات علينا أن نتصرف لنفوز في المباراة الأولى، وبعد ذلك سنرى ما ينتظرنا”.