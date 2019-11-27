اونلاين | مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY «خليجي 24» رابط ماتش السعودية Alkass One HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY «خليجي 24» رابط ماتش السعودية Alkass One HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة لقاء المنتخب السعودي ضد نظيره الكويتي والتي تجمع الفريقان اليوم الأربعاء على أرضية ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى من خليجي 24

وفي السطور المقبلة يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على تصريحات رئيس مجلس إدارة الإتحاد الكويتي لكرة القدم بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي تمكنهم من متابعة المباراة بجودة عالية .

يلا شوت الحصري yalla shoot 7asry البداية كانت مع الشيخ أحمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم والذي صرح يوم أمس الثلاثاء أن مواجهة منتخب بلاده للمنتخب السعودية علامة بارزة ولها رونقها ومظهرها .

كورة ستار kora star وتابع اليوسف أن مجلس الإدارة لا يعد الجمهور بتحقيق اللقب وذلك بسبب قوة المنافسة لاسيما أن جميع المنتخبات التي تشارك في البطولة لا يمكن الإستهانة بها .

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كورة جول kora goal وأضاف " قطر مستضيف البطولة حصل على لقب كأس آسيا 2019 والمنتخب العماني بطل الخليج وباقي المنافسين لا يقلون قدرات ورغبة في التتويج بالبطولة .

الاسطورة لايف ostora live وأنهى اليوسف تصريحاته أن المنتخب الكويتي يعاني من ضغوطات كبيرة للغاية إلا أن الجهاز الفني والجهاز الطبي نجحا في أن يبعدا اللاعبين عنها تماماً.

ومن المنتظر ان تنطلق مباراة السعودية ضد الكويت في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعتها عبر روابط البث التي نوفرها لكم في السطور أدناه والتي ستعمل على نقلها بجودة عالية وتعليق عربي .