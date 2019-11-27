اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free يلا شوت رابط ماتش ليفربول Mohamed salah

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كورة لايف رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع في دوري ابطال أوروبا

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، لحسم تأهله إلى دور 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف نابولي الإيطالي بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 5 لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة 5 برصيد 9 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على نابولي صاحب الوصافة، ويحتاج "الريدز" لتحقيق الفوز في مباراة الليلة لحجز بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الخامسة إلى الدور ثمن النهائي، بجانب ضمان صدارة المجموعة.

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في المقابل، يسعى نابولي لتحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة 11 وانتزاع صدارة المجموعة، بجانب مواصلة تفوقه على ليفربول بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى التي جمعتهما بملعب "سان باولو" 2-0.

ومن المنتظر أن يعود محمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة التى خضع لها النجم المصري تعافيه تماماً من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، ليحصل على الضوء الأخضر للمشاركة أساسياً أمام نابولي، حسبما ذكرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية.

في المقابل سيكون نابولي محروماً من خدمات لاعبه لورينزو إنسيني في تلك المباراة نظراً للإصابة، حيث يعاني من إصابة في المرفق تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السبت الماضي أمام ميلان في الدوري الإيطالي.