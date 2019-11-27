زلاتان إبراهيموفيتش يشتري نادي في السويد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اشترى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي السابق، نادي هاماربي السويدي رسميًا.

نادي هاماربي السويدي أعلن في بيان رسمي شراء أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش جزءا من ملكيته.

ريتشارد فون يوكسول رئيس النادي قال في تصريحات له: التوقيت ممتاز لقد تطورنا بشكل ملحوظ في السنوات الماضية والموسم القادم سنشارك في الدوري الأوروبي.

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فون يوكسول أضاف: إن الصفقة مع “أنشوتز إنترتينمنت جروب”، التي تمتلك لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي حيث لعب إبراهيموفيتش في وقت سابق، تمت في لوس أنجلوس.

النجم السويدي إبراهيموفيتش قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأمريكية: إنه معجب بما أنجزه النادي في السنوات الأخيرة،

يشار إلى أن نادي هاماربي احتل المركز الثالث في الدوري السويدي، خلف ديورغاردن، ومالمو، نادي إبراهيموفيتش السابق.

وسبق أن لعب

زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، سبق له اللعب للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك يوفنتوس وإنتر ميلانو وميلان في إيطالي، وبرشلونة في إسبانيا، ومانشستر يونايتد في إنجلترا.