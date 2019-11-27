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التعادل السلبي يحسم مواجهة البحرين ضد عمان في خليجي 24 

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الأربعاء 27 نوفمبر 2019

انتهت مباراة البحرين ضد عمان بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب لوخيا  ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة في قطر.

مباراة البحرين ضد عمان 

بدأ المدرب ميروسلاف سوكوب المدير الفني لمنتخب البحرين تشكيله كالتالي :_

حراسة المرمى: سيد جعفر

خط الدفاع: أحمد بوغمار، سيد مهدي باقر، عبدالله الهزاع، وليد الحيام

خط الوسط: جاسم الشيخ، محمد الحردان، عبدالوهاب المالود، سيد ضياء سعيد

خط الهجوم: مهدي حميدان، إسماعيل 

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وعلى الجانب الآخر بدأ ول ماري لوجوين تشكيل عمان بالدفع بالقوة الهجومية حيث جاء التشكيل كالتالي:_

حراسة المرمى: فايز الرشيدي

خط الدفاع: سعد سهيل، عمران الحيدي، محمد المسلمي، علي البوسعيدي

خط الوسط: محمد الغافري، حارب السعدي، أحمد كانو، المنذر العلوي

خط الهجوم: محسن جوهر، محسن الغساني.

بدأ المنتخب البحريني اللقاء بالسيطرة على منطقة وسط الملعب ولكن بلا جدوى حيث تبادل الفريقان الهجمات طوال أحداث المباراة ولكنها لم تسفر عن أية أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف ويبقى الوضع كما هوا عليه في المجموعة الثانية انتظاراً لمباراة والكويت المقرر إقامتها بعد قليل فى ثان مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24".

مبارات المجموعة الأولى

وكانت منافسات بطولة كأس الخليج العربي 24 قد بدأت أمس الثلاثاء بفوز العراق على قطر 2-1 ثم انتصارا منتخب الإمارات على اليمن بهاتريك علي مبخوت 3-0.

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