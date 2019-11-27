شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يطمئن على جاهزية طارق حامد خلال مران الزمالك اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسه مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، اطمأن خلالها على سلامته وجاهزيته للمباراة المقبلة وذلك على هامش المران اليوم.
وقام طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول، بتدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد عيد عضو الجهاز الطبي بالفريق.
ويخوض الفريق مرانه بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي.
ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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